Россиянам посоветовали использовать несколько сим-карт для защиты от мошенников

Обезопасить себя от телефонных преступников можно благодаря использованию сразу нескольких сим-карт, об этом рассказал Лайфу IT-директор международного холдинга Валентин Каськов. По мнению специалиста, в 2022 году нужно иметь как минимум три симки.

"Первая понадобится для связи с близкими родственниками и использования мобильного банка. Вторая нужна для регистрации на порталах, куда вносите свои паспортные данные. Это приложения авиакомпаний, сервисы по поиску и покупке авиа- и железнодорожных билетов. Третья — для связи со службами доставки, регистрации на маркетплейсах, интернет-сервисах, досках объявлений", — пояснил эксперт.

Последнюю сим-карту также можно использовать для связи с внешним миром. Именно этим номером телефона стоит делиться с новыми знакомыми и указывать его в мессенджерах и социальных сетях, советует Каськов. По словам эксперта, такой подход называется "цифровой гигиеной", он поможет обезопасить себя от нежелательных телефонных звонков и мошеннических схем, которые обновляются практически ежемесячно.

"Логично, что многие уже зарегистрировались в большинстве сервисов по одной сим-карте. В этом случае стоит не полениться, сходить в банки и привязать все свои карты к другому номеру телефона. То же самое стоит сделать и с порталами. Соответственно, номера лучше обновить", — рекомендует собеседник Лайфа.