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26 ноября, 11:05

Игрокам "Сочи" представили Бердыева в качестве нового главного тренера команды

СМИ: Бердыева представили игрокам "Сочи" в качестве нового главного тренера

<p>Курбан Бердыев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев</p>

Курбан Бердыев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Курбан Бердыев был представлен игрокам футбольного клуба "Сочи" в качестве нового главного тренера команды. Об этом пишет "Чемпионат" со ссылкой на источники. По данным портала, в ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

Бердыев работал в РПЛ главным тренером "Рубина" и "Ростова". С казанским клубом наставник дважды становился чемпионом РФ. "Ростов" он приводил к серебряным медалям в чемпионате России. Нобоа играл и в "Рубине", и в "Ростове" под руководством Бердыева.

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А игрок российского футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что будет хорошо, если новым главным тренером команды станет Курбан Бердыев. Футболист назвал наставника очень хорошим специалистом.

Оксана Попова

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