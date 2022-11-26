Игрокам "Сочи" представили Бердыева в качестве нового главного тренера команды
СМИ: Бердыева представили игрокам "Сочи" в качестве нового главного тренера
Курбан Бердыев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Курбан Бердыев был представлен игрокам футбольного клуба "Сочи" в качестве нового главного тренера команды. Об этом пишет "Чемпионат" со ссылкой на источники. По данным портала, в ближайшее время о назначении будет объявлено официально.
Бердыев работал в РПЛ главным тренером "Рубина" и "Ростова". С казанским клубом наставник дважды становился чемпионом РФ. "Ростов" он приводил к серебряным медалям в чемпионате России. Нобоа играл и в "Рубине", и в "Ростове" под руководством Бердыева.
А игрок российского футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что будет хорошо, если новым главным тренером команды станет Курбан Бердыев. Футболист назвал наставника очень хорошим специалистом.