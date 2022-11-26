Под Артёмовском ликвидирован украинский неонацист Сидорко с позывным Sunset
Дмитро Сидорко (Sunset). Фото © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
Силовики ликвидировали на Артёмовском направлении идейного украинского неонациста Дмитро Сидорко, также известного как Sunset. Об этом сообщает издание "Русская весна".
По информации портала, украинец стал приверженцем неонацизма, ещё когда учился в школе. К ВСУ Сидорко присоединился добровольцем. В соцсети боец выкладывал фото в каске с символикой СС.
Ранее на Украине был убит один из главных вербовщиков наёмников для Иностранного легиона Гастон Бессон. В его батальон входили европейские неонацисты, которые подчинялись напрямую "Азову"*.
*Запрещённая в России террористическая организация.