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26 ноября, 10:39

"Посмотрите истории о демонах": Священник-тиктокер высказал неожиданное мнение о нашумевшем "Монастыре"

Священник Бабкин высказался о нашумевшем сериале "Монастырь" с Ивлеевой

<p>Сериал "Монастырь", режиссёр Александр Молочников, сценаристы Александр Молочников, Александра Ремизова /<a href="https://www.kinopoisk.ru/series/5079093/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kinopoisk.ru</a></p>

Сериал "Монастырь", режиссёр Александр Молочников, сценаристы Александр Молочников, Александра Ремизова / Kinopoisk.ru

Священник и блогер Николай Бабкин усомнился в целесообразности запрета проката сериала "Монастырь". Он считает его продуктом для светской публики, для которой православие — экзотика.

"Показали суеверия в головах некоторых верующих. Про суеверия я и сам пишу и даже высмеиваю. Показали блудницу в монастыре? Тоже мне новость. А если она покается в конце?" пишет он в своей группе во "ВКонтакте".

Священник-тиктокер при этом считает абсолютно точным вердикт церковных экспертов о том, что искажённый рассказ о монашеской жизни и формирует неверное представление о русском православии. Он также посчитал, что блогеру Насте Ивлеевой дали подходящую роль, а показанные сцены не должны оскорбить верующих.

"Если чью-то веру оскорбляет появление обнажённой Ивлеевой, соблазняющей монаха, то у меня встречный вопрос: вашу веру не оскорбляют истории из святоотеческих патериков о блудных грехах отшельников? Откройте и посмотрите истории о демонах, которые подбивали женщин совращать монахов", — добавил Бабкин.

В Роскомнадзоре отреагировали на ситуацию с сериалом "Монастырь"

В Роскомнадзоре отреагировали на ситуацию с сериалом "Монастырь"

При этом в картине присутствуют адекватные священнослужители, которые выступают против суеверий. А запрет Минкультуры, по словам Бабкина, вызовет к сериалу ещё больший интерес.

Лайф писал, что Минкульт отказал сериалу "Монастырь" в выдаче прокатного удостоверения. Священник Павел Островский в свою очередь призвал не смотреть картину, назвав её плевком в адрес церкви.

Матвей Шандрыголов

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