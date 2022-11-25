В Роскомнадзоре отреагировали на ситуацию с сериалом "Монастырь"

Роскомнадзор, комментируя ситуацию, связанную с сериалом "Монастырь", заявил, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА "Новости".

РКН отметил, что решение о выдаче прокатного удостоверения и контроль его наличия осуществляет Минкульт России.

"Статья 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение", — говорится в сообщении.