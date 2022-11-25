В Роскомнадзоре отреагировали на ситуацию с сериалом "Монастырь"
РКН: Отдельного требования о прокатном удостоверении для сериала "Монастырь" не нужно
Роскомнадзор, комментируя ситуацию, связанную с сериалом "Монастырь", заявил, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА "Новости".
РКН отметил, что решение о выдаче прокатного удостоверения и контроль его наличия осуществляет Минкульт России.
"Статья 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение", — говорится в сообщении.
Напомним, Минкультуры РФ приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". Соответствующее решение было принято из-за "оскорбления чувств верующих".