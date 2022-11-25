ФИФА уговорила Катар снять запрет на символику ЛГБТ на мундиале
ФИФА договорилась с властями Катара о снятии запрета на символику ЛГБТ во время ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) договорилась с властями Катара о снятии запрета на символику ЛГБТ-сообществ на матчах чемпионата мира. Об этом пишет издание The Independent.
Запрет будет снят со второго тура группового этапа, который стартует 25 ноября. Также представители ФИФА попросили власти Катара не трогать болельщиков с символикой ЛГБТ на улицах и в фан-зонах.
Ранее сообщалось, что Германия и ещё шесть европейских сборных (Англия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания) отказались от повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ в Катаре. Толчком для этого послужило уведомление ФИФА в адрес Английской футбольной ассоциации (FA) о том, что её правила запрещают капитану сборной Англии Гарри Кейну выходить на матчи с повязкой OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Лайф также рассказывал, что игроки сборной Германии закрыли рты руками на групповой фотографии перед матчем чемпионата мира с Японией. Таким образом футболисты выразили протест ФИФА, запретившей носить капитанские повязки в поддержку инклюзивности.
ТАСС / EPA / Abedin Taherkenareh