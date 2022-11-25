ФИФА уговорила Катар снять запрет на символику ЛГБТ на мундиале

Международная федерация футбола (ФИФА) договорилась с властями Катара о снятии запрета на символику ЛГБТ-сообществ на матчах чемпионата мира. Об этом пишет издание The Independent.

Запрет будет снят со второго тура группового этапа, который стартует 25 ноября. Также представители ФИФА попросили власти Катара не трогать болельщиков с символикой ЛГБТ на улицах и в фан-зонах.