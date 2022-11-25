В Китае усмотрели недвусмысленный сигнал Макрона Вашингтону

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с европейскими предпринимателями стала чётким сигналом для США о том, что Европа "опомнилась" и встала на защиту своих интересов. Об этом говорится в статье CCTV.

В начале недели французский лидер организовал банкет для европейских бизнесменов, однако это был не просто ужин, а "горькая попытка удержать их во Франции", утверждает автор. По его мнению, страны Евросоюза обеспокоены тем, что многие предприятия уйдут из Европы и европейский производственный комплекс переместится в США. Европейские политики всё сильнее тревожатся по поводу возросшего риска деиндустриализации в регионе, утверждается в публикации.

"Всё больше и больше европейцев ясно видят истинный расчёт США: использовать российско-украинский конфликт, чтобы заблокировать стратегическую автономию региона, нажиться на энергетическом кризисе и переманить европейскую обрабатывающую промышленность, чтобы накормить себя досыта!" — пишет CCTV.

В итоге, научившись "на болезненном опыте", страны ЕС начали сопротивляться, Европа старается избавиться от привычки "плясать под дудку США" и ищет пути к стратегической автономии. Поэтому банкет в Елисейском дворце был чётким сигналом — таков вывод автора статьи.