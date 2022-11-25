Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 23:39

В Китае усмотрели недвусмысленный сигнал Макрона Вашингтону

CCTV: Встреча президента Франции Макрона с европейским бизнесом оказалась сигналом для США

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с европейскими предпринимателями стала чётким сигналом для США о том, что Европа "опомнилась" и встала на защиту своих интересов. Об этом говорится в статье CCTV.

В начале недели французский лидер организовал банкет для европейских бизнесменов, однако это был не просто ужин, а "горькая попытка удержать их во Франции", утверждает автор. По его мнению, страны Евросоюза обеспокоены тем, что многие предприятия уйдут из Европы и европейский производственный комплекс переместится в США. Европейские политики всё сильнее тревожатся по поводу возросшего риска деиндустриализации в регионе, утверждается в публикации.

"Всё больше и больше европейцев ясно видят истинный расчёт США: использовать российско-украинский конфликт, чтобы заблокировать стратегическую автономию региона, нажиться на энергетическом кризисе и переманить европейскую обрабатывающую промышленность, чтобы накормить себя досыта!" — пишет CCTV.

В итоге, научившись "на болезненном опыте", страны ЕС начали сопротивляться, Европа старается избавиться от привычки "плясать под дудку США" и ищет пути к стратегической автономии. Поэтому банкет в Елисейском дворце был чётким сигналом — таков вывод автора статьи.

Недовольный ценами на газ Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ

Недовольный ценами на газ Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ

Ранее стало известно, что Макрон осудил принятый администрацией Джо Байдена закон о сокращении инфляции в США, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / POOL / GUILLAUME HORCAJUELO

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров