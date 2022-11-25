Экономист Семёнова: Некоторым россиянам в декабре пенсия придёт дважды

Некоторым категориям граждан пенсия за январь 2023 года будет выплачена в декабре. Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семёнова рассказала, кого это коснётся.

В беседе с агентством "Прайм" она напомнила, что пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8-го числа каждого месяца, в связи с новогодними праздниками получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому деньги поступают после 8-го числа, получат выплаты по графику, так как сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.

Семёнова добавила, что никаких новогодних доплат к пенсии нет. Некоторые работодатели, впрочем, предоставляют вышедшим на пенсию сотрудникам материальную помощь в виде выплаты до четырёх тысяч рублей, подарков или продуктовых наборов.