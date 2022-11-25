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24 ноября, 22:41

Маск пообещал "амнистию" всем заблокированным в Twitter

Маск пообещал "амнистировать" всех заблокированных в Twitter пользователей на следующей неделе

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск объявил о восстановлении ранее заблокированных аккаунтов в соцсети после того, как за "амнистию" профилей проголосовало большинство участников его опроса.

"Народ высказался. Амнистия начнётся на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас Божий. — Прим. ред.)", — написал Маск в Twitter.

Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Предприниматель в течение суток проводил опрос среди пользователей, стоит ли предложить заблокированным аккаунтам всеобщую амнистию "при условии, что они не нарушали закон и не участвовали в запредельном спаме". Проголосовало за 72,4%, против высказалось 27,6%. В опросе участвовало более трёх миллионов человек.

Ранее, напомним, Маск уже провёл в Twitter аналогичный опрос, он касался разблокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Вопрос для соответствующего голосования он поставил с вариантами "да" и "нет".

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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