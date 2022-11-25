Маск пообещал "амнистию" всем заблокированным в Twitter

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск объявил о восстановлении ранее заблокированных аккаунтов в соцсети после того, как за "амнистию" профилей проголосовало большинство участников его опроса.

"Народ высказался. Амнистия начнётся на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас Божий. — Прим. ред.)", — написал Маск в Twitter.

Предприниматель в течение суток проводил опрос среди пользователей, стоит ли предложить заблокированным аккаунтам всеобщую амнистию "при условии, что они не нарушали закон и не участвовали в запредельном спаме". Проголосовало за 72,4%, против высказалось 27,6%. В опросе участвовало более трёх миллионов человек.