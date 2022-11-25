"Самый слабенький": Игра Роналду в первом матче ЧМ не впечатлила агента

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы. Он отметил, что португальскому нападающему важно хорошо играть и забивать. По словам агента, от того, как Роналду будет играть на мундиале, зависит его будущее.

"Думаю, сегодня для него была не совсем удачная игра, хоть он и забил пенальти. Надеюсь, он может показать большее. Смотрите, впереди Бруну Фернандеш намного лучше играл, Рафаэл Леау хорошо вышел, Феликс тоже интересно играл. Из тех, кто играл в атаке, Роналду самый слабенький", — сказал Барбоза в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Он добавил, что Леау показал, что на него можно рассчитывать. При этом агент напомнил, что у Роналду были проблемы с игровым временем перед мундиалем, что и могло повлиять на его не совсем выразительную игру в матче против Ганы.

"Будем надеяться, что такая игра Криштиану будет только в этом матче. С другой стороны, надо быть объективным: у него отсутствует предсезонная подготовка, плюс в "Манчестер Юнайтед" он много пропустил. Большая загадка. Посмотрим, как будет дальше", — подчеркнул Барбоза.