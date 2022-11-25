"Самый слабенький": Игра Роналду в первом матче ЧМ не впечатлила агента
Агент Барбоза назвал Роналду "самым слабеньким" в атаке Португалии в матче ЧМ-2022 с Ганой
Футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы. Он отметил, что португальскому нападающему важно хорошо играть и забивать. По словам агента, от того, как Роналду будет играть на мундиале, зависит его будущее.
"Думаю, сегодня для него была не совсем удачная игра, хоть он и забил пенальти. Надеюсь, он может показать большее. Смотрите, впереди Бруну Фернандеш намного лучше играл, Рафаэл Леау хорошо вышел, Феликс тоже интересно играл. Из тех, кто играл в атаке, Роналду самый слабенький", — сказал Барбоза в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Он добавил, что Леау показал, что на него можно рассчитывать. При этом агент напомнил, что у Роналду были проблемы с игровым временем перед мундиалем, что и могло повлиять на его не совсем выразительную игру в матче против Ганы.
"Будем надеяться, что такая игра Криштиану будет только в этом матче. С другой стороны, надо быть объективным: у него отсутствует предсезонная подготовка, плюс в "Манчестер Юнайтед" он много пропустил. Большая загадка. Посмотрим, как будет дальше", — подчеркнул Барбоза.
Накануне португальцы обыграли Гану со счётом 3:2. Роналду отличился с пенальти на 65-й минуте встречи. Португальский форвард стал первым игроком в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. Кроме того, футболист присоединился к рекордсменам по числу участий в мундиалях.
"Есть ещё порох в пороховницах": Что ждёт Роналду в карьере после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед"
Ранее Лайф рассказывал, что "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в один миллион фунтов стерлингов.
ТАСС / AP / Manu Fernandez