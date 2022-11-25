Роналду признали лучшим игроком матча ЧМ-2022 против сборной Ганы

Нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признали лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы Н на стадионе "974" завершилась со счётом 3:2 в пользу португальцев. Роналду отличился с пенальти на 65-й минуте встречи. Португальский форвард стал первым игроком в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. Кроме того, футболист присоединился к рекордсменам по числу участий в мундиалях.