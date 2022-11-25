Роналду признали лучшим игроком матча ЧМ-2022 против сборной Ганы
Нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признали лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы Н на стадионе "974" завершилась со счётом 3:2 в пользу португальцев. Роналду отличился с пенальти на 65-й минуте встречи. Португальский форвард стал первым игроком в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. Кроме того, футболист присоединился к рекордсменам по числу участий в мундиалях.
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Сборная Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2022 сыграет 28 ноября с Уругваем, а Гана в этот же день встретится с Южной Кореей.
Ранее Лайф рассказывал, что "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в £1 млн.
ТАСС / AP / Manu Fernandez