Роналду забил гол на пятом чемпионате мира и установил новый мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле и забил гол на пятом для себя чемпионате мира по футболу подряд, а также десятом крупном турнире для национальных команд.

Форвард вышел в стартовом составе своей сборной на матч против Ганы в первом туре мундиаля. В середине второго тайма Роналду забил гол с пенальти, что позволило ему стать первым в истории футбола игроком, который забивал на пяти чемпионатах мира. Для него нынешний ЧМ — десятый крупный турнир подряд, что также является рекордом среди всех европейских футболистов. Впервые в составе сборной Португалии на крупном чемпионате он вышел в 2004 году, на домашнем Евро.