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24 ноября, 17:26

Роналду забил гол на пятом чемпионате мира и установил новый мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле и забил гол на пятом для себя чемпионате мира по футболу подряд, а также десятом крупном турнире для национальных команд.

Форвард вышел в стартовом составе своей сборной на матч против Ганы в первом туре мундиаля. В середине второго тайма Роналду забил гол с пенальти, что позволило ему стать первым в истории футбола игроком, который забивал на пяти чемпионатах мира. Для него нынешний ЧМ — десятый крупный турнир подряд, что также является рекордом среди всех европейских футболистов. Впервые в составе сборной Португалии на крупном чемпионате он вышел в 2004 году, на домашнем Евро.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в £1 млн.

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ТАСС / AP / Lee Jin-man

Артур Белкин

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