"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с португальским спортсменом Криштиану Роналду. Об этом говорится в релизе на сайте ФК.

"Криштиану Роналду должен покинуть "Манчестер Юнайтед" по обоюдному согласию, с немедленным вступлением решения в силу", — говорится в сообщении.

Клуб поблагодарил футболиста за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодов в манкунианском клубе. Всего в составе МЮ Роналду забил 145 голов в 346 матчах. В ФК также пожелали португальцу и его семье всего самого наилучшего в будущем.

В клубе также подчеркнули, что все в команде по-прежнему сосредоточены на достижении прогресса и совместной работе для побед на поле.