Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 17:44

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с португальским спортсменом Криштиану Роналду. Об этом говорится в релизе на сайте ФК.

"Криштиану Роналду должен покинуть "Манчестер Юнайтед" по обоюдному согласию, с немедленным вступлением решения в силу", — говорится в сообщении.

Клуб поблагодарил футболиста за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодов в манкунианском клубе. Всего в составе МЮ Роналду забил 145 голов в 346 матчах. В ФК также пожелали португальцу и его семье всего самого наилучшего в будущем.

В клубе также подчеркнули, что все в команде по-прежнему сосредоточены на достижении прогресса и совместной работе для побед на поле.

Роналду прокомментировал интервью, после которого МЮ начал процесс расторжения контракта

Роналду прокомментировал интервью, после которого МЮ начал процесс расторжения контракта

Напомним, нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о предательстве английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в £1 млн.

Обложка ©

ТАСС / EPA / PETER POWELL

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров