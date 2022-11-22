Улица Жириновского может появиться в Уфе

Депутат парламента Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов заявил о планах назвать улицу в Уфе в честь основателя партии Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба партии в соцсети "Одноклассники".

"Решение комиссии по наименованию адресных элементов города принято, теперь дело за депутатами горсовета, когда этот вопрос вынесут на голосование", — отметил Рябов.

В апреле он попросил главу Башкирии реализовать эту идею, при этом в Администрации Уфы инициативу одобрили. Депутат уточнил, что в честь Жириновского планируют назвать улицу в районе Зелёной Рощи. По его словам, основатель ЛДПР заслуживает упоминания, так как он был значимым политиком и не раз посещал Уфу.