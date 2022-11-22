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22 ноября, 17:07

Путин обсудил с Алиевым вопросы безопасности на азербайджано-армянской границе

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили необходимые шаги для реализации достигнутых в Сочи договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трёх стран на высшем уровне.

"Подчёркнута важность продолжения работы в трёхстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Алиев затронули перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере.

Кремль предостерёг Армению и Азербайджан от "опасных действий"

Кремль предостерёг Армению и Азербайджан от "опасных действий"

Напомним, что 31 октября Кремль опубликовал текст совместного заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. Главы государств в ходе переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Однако 4 ноября Баку снова обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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