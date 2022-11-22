Путин обсудил с Алиевым вопросы безопасности на азербайджано-армянской границе
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили необходимые шаги для реализации достигнутых в Сочи договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трёх стран на высшем уровне.
"Подчёркнута важность продолжения работы в трёхстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", — сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, Путин и Алиев затронули перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере.
Напомним, что 31 октября Кремль опубликовал текст совместного заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. Главы государств в ходе переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Однако 4 ноября Баку снова обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе.