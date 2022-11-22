Путин обсудил с Алиевым вопросы безопасности на азербайджано-армянской границе

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили необходимые шаги для реализации достигнутых в Сочи договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трёх стран на высшем уровне.

"Подчёркнута важность продолжения работы в трёхстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Алиев затронули перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере.