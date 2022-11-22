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Регион
Опубликовано 22 ноября 2022, 16:52
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Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских пленных

Генпрокуратура Украины возбудила дело против российских пленных, убитых ВСУ

Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении расстрелянных бойцами ВСУ российских военнопленных. Наших убитых солдат хотят обвинить в "вероломстве", которое они якобы проявили перед сдачей в плен.

"Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным Вооружённых сил Украины — начато производство по факту вероломства российских военных", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в отношении убитых россиян начато расследование по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Следствие должно установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям обеих сторон.

Почему Запад начинает признавать казнь россиян на Украине
Почему Запад начинает признавать казнь россиян на Украине

Ранее Лайф рассказывал, что в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. На кадрах солдаты РФ выходят к противнику с поднятыми руками, затем запись прерывается звуками стрельбы. Речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИДе потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент, а Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных.

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Наталья Исакова
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