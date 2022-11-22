Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских пленных

Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении расстрелянных бойцами ВСУ российских военнопленных. Наших убитых солдат хотят обвинить в "вероломстве", которое они якобы проявили перед сдачей в плен.

"Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным Вооружённых сил Украины — начато производство по факту вероломства российских военных", — говорится в сообщении.