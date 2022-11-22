"Это странно и тревожно": Balenciaga жёстко раскритиковали после рекламы с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах

Пользователи Twitter осудили новую рекламу подарочной коллекции и товаров для животных французской компании Balenciaga. Девушка под ником Slarty Bartfast ранее опубликовала в соцсети два скрина с сайта бренда. На фото малыши держат в руках мягкие игрушки, которые одеты в кожаные портупеи с шипами, браслеты и цепи.





"Balenciaga использует на своём веб-сайте фотографии маленьких детей, играющих с плюшевыми мишками, одетыми в БДСМ-костюмы. Прекрасно", — написала пользовательница.

В комментариях к её публикации люди выразили негодование по поводу этих снимков. Так, ряд юзеров заявил, что это "определённо странно и тревожно". Другие пользователи обратили внимание на испуганный взгляд детей. А некоторые комментаторы высказались категорично, отметив, что появлению подобных предметов рядом с малышами на фото нет оправдания.