"Это странно и тревожно": Balenciaga жёстко раскритиковали после рекламы с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах
Пользователи Twitter осудили рекламу Balenciaga с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах
Пользователи Twitter осудили новую рекламу подарочной коллекции и товаров для животных французской компании Balenciaga. Девушка под ником Slarty Bartfast ранее опубликовала в соцсети два скрина с сайта бренда. На фото малыши держат в руках мягкие игрушки, которые одеты в кожаные портупеи с шипами, браслеты и цепи.
"Balenciaga использует на своём веб-сайте фотографии маленьких детей, играющих с плюшевыми мишками, одетыми в БДСМ-костюмы. Прекрасно", — написала пользовательница.
В комментариях к её публикации люди выразили негодование по поводу этих снимков. Так, ряд юзеров заявил, что это "определённо странно и тревожно". Другие пользователи обратили внимание на испуганный взгляд детей. А некоторые комментаторы высказались категорично, отметив, что появлению подобных предметов рядом с малышами на фото нет оправдания.
Ранее Лайф писал, что модный дом Balenciaga удалил свой аккаунт из Twitter. Известная компания стала первой среди крупнейших брендов, кто выразил протест против новой политики соцсети после покупки её американским предпринимателем Илоном Маском.
Twitter / Slarty Bartfast