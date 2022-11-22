Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за МВтч

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за МВтч на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF) в рамках механизма коррекции энергетического рынка. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в Европарламенте в Страсбурге.

"Предлагаемый инструмент состоит из потолка страховой цены в размере €275 для деривативов TTF на месяц вперёд", — сказала она.

Симсон уточнила, что ввести такую меру предлагается для защиты предприятий и домашних хозяйств ЕС от чрезмерно высоких цен на газ.