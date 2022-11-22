Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за МВтч
Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за МВтч на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF) в рамках механизма коррекции энергетического рынка. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в Европарламенте в Страсбурге.
"Предлагаемый инструмент состоит из потолка страховой цены в размере €275 для деривативов TTF на месяц вперёд", — сказала она.
Симсон уточнила, что ввести такую меру предлагается для защиты предприятий и домашних хозяйств ЕС от чрезмерно высоких цен на газ.
Ранее Лайф рассказывал, что в Европе озаботились закупкой газа на пять-десять лет вперёд. Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков по поводу наполняемости подземных хранилищ, покупка голубого топлива в следующие несколько лет может значительно усложниться без долгосрочных контрактов.
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