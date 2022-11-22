Порядок голосования на Евровидении изменили из-за сговора членов жюри в 2022 году

"В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов EBU (Европейского вещательного союза. — Прим. Лайфа) для рассмотрения способов защиты честного голосования", — сказано в сообщении.

Известно, что теперь лишь зрители будут определять, какие государства должны оказаться в финале. Жюри конкурса будет принимать решение только на последнем этапе. Стоит отметить, что впервые в истории шоу выбрать победителя получится и у жителей стран, которые не участвуют в проекте. Эти граждане смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу с использованием кредитной карты, говорится в заявлении. Добавим, что отдельного сообщения об РФ, которую отстранили от конкурса в 2022 году, пока не было.