Порядок голосования на Евровидении изменили из-за сговора членов жюри в 2022 году
Порядок голосования на Евровидении-2023 изменили из-за сговора членов жюри конкурса в текущем году. Об этом говорится в заявлении на сайте проекта.
"В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов EBU (Европейского вещательного союза. — Прим. Лайфа) для рассмотрения способов защиты честного голосования", — сказано в сообщении.
Известно, что теперь лишь зрители будут определять, какие государства должны оказаться в финале. Жюри конкурса будет принимать решение только на последнем этапе. Стоит отметить, что впервые в истории шоу выбрать победителя получится и у жителей стран, которые не участвуют в проекте. Эти граждане смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу с использованием кредитной карты, говорится в заявлении. Добавим, что отдельного сообщения об РФ, которую отстранили от конкурса в 2022 году, пока не было.
Ранее Болгария отказалась от участия в Евровидении−2023 из-за нехватки денег. Конкурс в следующем году, напомним, пройдёт в Ливерпуле.
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