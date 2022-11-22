Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 16:12

Порядок голосования на Евровидении изменили из-за сговора членов жюри в 2022 году

Порядок голосования на Евровидении-2023 изменили из-за сговора членов жюри конкурса в текущем году. Об этом говорится в заявлении на сайте проекта.

"В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов EBU (Европейского вещательного союза. — Прим. Лайфа) для рассмотрения способов защиты честного голосования", — сказано в сообщении.

Известно, что теперь лишь зрители будут определять, какие государства должны оказаться в финале. Жюри конкурса будет принимать решение только на последнем этапе. Стоит отметить, что впервые в истории шоу выбрать победителя получится и у жителей стран, которые не участвуют в проекте. Эти граждане смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу с использованием кредитной карты, говорится в заявлении. Добавим, что отдельного сообщения об РФ, которую отстранили от конкурса в 2022 году, пока не было.

Певец Shaman признался, что не поехал бы на Евровидение, даже если бы его пригласили

Певец Shaman признался, что не поехал бы на Евровидение, даже если бы его пригласили

Ранее Болгария отказалась от участия в Евровидении−2023 из-за нехватки денег. Конкурс в следующем году, напомним, пройдёт в Ливерпуле.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров