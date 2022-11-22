Россиянки назвали блогеров и журналистов худшими мужьями

Большинство россиянок считают журналистов и блогеров самыми плохими мужьями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сайтом kp.ru.

"В том, что журналисты — худшие мужья, ничего нет удивительного, ибо представители этой профессии в большинстве своём — вруны, пьяницы и бабники", — заявила участница исследования, в котором высказали свою позицию свыше семи тысяч наших соотечественниц.

А вот лучшие мужья, по мнению россиянок, — это представители рабочих профессий, за которых отдали голоса 35% респонденток. Моряки, лётчики, вахтовики и врачи набрали по 14% голосов. От них чуть отстают силовики — таких мужей себе бы хотели 13% жительниц нашей страны.

Следом в народном рейтинге идут священники с 8% голосов, ещё 5% голосов, к удивлению, набрали айтишники. А 4% россиянок назвали лучшими мужьями профессоров, тренеров и чиновников, 2% респонденток хотели бы выйти замуж за артиста или музыканта. А вот журналистов и блогеров только 1% опрошенных женщин назвал хорошими мужьями.