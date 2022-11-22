"Урал" по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России

Екатеринбургский "Урал" дома обыграл московский ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, поэтому судьба встречи решилась в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Урала", — 5:4.

Эта победа позволила "Уралу" набрать 11 очков и возглавить группу D, на втором месте ЦСКА (10 очков), на третьем — московское "Торпедо" (6 очков) и "Сочи" (0 очков).