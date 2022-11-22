"Урал" по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России
Екатеринбургский "Урал" дома обыграл московский ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, поэтому судьба встречи решилась в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Урала", — 5:4.
Эта победа позволила "Уралу" набрать 11 очков и возглавить группу D, на втором месте ЦСКА (10 очков), на третьем — московское "Торпедо" (6 очков) и "Сочи" (0 очков).
Сегодня также сыграют две другие команды группы D — "Торпедо" и "Сочи". Игра начнётся в 20:00 мск.
А ранее стало известно, что полузащитник "Динамо" Матиас Норманн не сыграет за клуб в двух ближайших матчах Кубка России. 26-летний футболист не появлялся на поле с 8 октября, после того как травмировал плечо в выездной игре 12-го тура РПЛ против ЦСКА.
ТАСС / Донат Сорокин