Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 15:41

Киркоров исполнит роль Ипполита в новогоднем ремейке комедии Рязанова

Поп-король Филипп Киркоров сыграет Ипполита в фильме "Самоирония судьбы!" — ремейке известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Как сообщает "Вечерняя Москва", артист давно мечтал исполнить именно эту роль.

Стоит отметить, что до этого исполнитель перевоплощался в Петра I, а также святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе". Известно, что в проекте примет участие и певица Ольга Бузова. Она предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина. Также зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. В праздничной картине будут отсылки к современным кинолентам, например к сериалу "Игра в кальмара".

Россияне назвали самого желанного артиста новогоднего телеэфира

Россияне назвали самого желанного артиста новогоднего телеэфира

Ранее Лайф писал, что российская певица и блогер Клава Кока исполнит песню актрисы Людмилы Гурченко "Пять минут" в фильме "Самоирония судьбы!". Премьера нового фильма назначена на 31 декабря.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров