Киркоров исполнит роль Ипполита в новогоднем ремейке комедии Рязанова
Поп-король Филипп Киркоров сыграет Ипполита в фильме "Самоирония судьбы!" — ремейке известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Как сообщает "Вечерняя Москва", артист давно мечтал исполнить именно эту роль.
Стоит отметить, что до этого исполнитель перевоплощался в Петра I, а также святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе". Известно, что в проекте примет участие и певица Ольга Бузова. Она предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина. Также зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. В праздничной картине будут отсылки к современным кинолентам, например к сериалу "Игра в кальмара".
Ранее Лайф писал, что российская певица и блогер Клава Кока исполнит песню актрисы Людмилы Гурченко "Пять минут" в фильме "Самоирония судьбы!". Премьера нового фильма назначена на 31 декабря.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев