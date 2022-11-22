Киркоров исполнит роль Ипполита в новогоднем ремейке комедии Рязанова

Поп-король Филипп Киркоров сыграет Ипполита в фильме "Самоирония судьбы!" — ремейке известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Как сообщает "Вечерняя Москва", артист давно мечтал исполнить именно эту роль.

Стоит отметить, что до этого исполнитель перевоплощался в Петра I, а также святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе". Известно, что в проекте примет участие и певица Ольга Бузова. Она предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина. Также зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. В праздничной картине будут отсылки к современным кинолентам, например к сериалу "Игра в кальмара".