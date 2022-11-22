Вассерман усомнился в окупаемости идеи Сената Франции заправлять авто маслом для фритюра
Вассерман оценил идею Сената Франции заправлять машины маслом для фритюра
Сенат Франции одобрил предложение "зелёных" заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Как отметил депутат Госдумы, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман в беседе с Лайфом, такой способ теоретически допустим, однако масла не так много, чтобы серьёзно повлиять на рынок топлива.
"По идее, на один литр отработанного во фритюре масла приходятся многие десятки, а то и сотни литров бензина и дизельного топлива. Поэтому это, конечно, приятно, но погоды не делает. Более того, я даже не уверен, что окупятся затраты на перенастройку дизельных двигателей", — подчеркнул Вассерман.
В свою очередь депутат Владимир Бурматов заявил, что подобная инициатива говорит о "шизофрении" в Европе. Парламентарий указал, что, с одной стороны, из этих стран доносится "оголтелая левацкая риторика", в том числе в вопросе климата, "зелёной повестки" и экологии. Причём в то же время в Европе принимают противоречивые решения.
"С одной стороны, мантры, что мир на краю пропасти и климат под угрозой, все льды сейчас растают, с другой — расконсервировали угольные шахты, которые десятилетиями были законсервированы. В следующий раз какую субстанцию они предложат людям заливать в бензобаки, сложно даже предположить. Они могут предложить томатный сок заливать, вино или что-нибудь", — сказал он.
Бурматов заключил, что одобренное французским сенатом предложение является безумным и технически нереализуемо.
Ранее Лайф уже рассказывал о сложной ситуации с топливом во Франции. Так, в октябре местные жандармы стали проверять топливные баки автомобилей, прежде чем разрешить людям заправить машины. Такие меры были связаны с дефицитом горючего.
LIFE / Павел Баранов