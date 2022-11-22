Нижегородец отправится в зону СВО вместе со щенком Герой
Житель Нижегородской области завёл щенка и теперь отправится с ним в зону СВО
Щенок Гера. Обложка © Telegram / Глеб Никитин
Военнослужащий из Нижегородской области взял из приюта маленького щенка, с которым теперь планирует отправиться в зону СВО. Эту историю в телеграм-канале рассказал губернатор региона Глеб Никитин. Мужчину зовут Александр, он служит во взводе военной полиции, где и решил обзавестись четвероногим напарником. Решение одобрил командир, а сослуживцы приняли питомца очень тепло. Назвать собаку он решил Герой.
Как рассказал Никитин, четвероногого друга военный взял в питомнике. Он хотел потратить на собаку средства из региональной единовременной выплаты, но за пса взяли просто символическую сумму.
Щенок Гера и его хозяин вместе отправятся в зону проведения СВО. Видео © Telegram / Глеб Никитин
"Все с ним фотографируются, гладят, подкармливают. Я, конечно, не даю, чтобы он только с моих рук ел... Теперь он с нами", — рассказал Александр.
Щенок Гера. Фото © Telegram / Глеб Никитин
Гера уже знает команду "сидеть", однако в силу возраста ещё не приучен к туалету. Александр уверен, что они вернутся домой с победой.
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