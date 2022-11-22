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22 ноября, 15:04

Дания и Тунис выдали первую безголевую ничью на ЧМ-2022

Сборные Дании и Туниса сыграли вничью в матче группы D чемпионата мира

Сборная Дании сыграла вничью с командой Туниса в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча проходила в Аль-Райяне и завершилась без голов — 0:0.

В составе датчан на поле вышел Кристиан Эриксен, который перенёс остановку сердца в матче Евро-2020.

Также в группе D есть команды Австралии и Франции, которые начнут свой поединок в 22:00 мск.

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Ранее Лайф рассказывал, что сборная Нидерландов обыграла Сенегал в матче ЧМ-2022, забив два гола. Их авторами стали Коди Гакпо и Дэви Классен.

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Twitter / FIFA World Cup

Артур Лапсаков

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