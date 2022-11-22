Дания и Тунис выдали первую безголевую ничью на ЧМ-2022

Сборная Дании сыграла вничью с командой Туниса в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча проходила в Аль-Райяне и завершилась без голов — 0:0.

В составе датчан на поле вышел Кристиан Эриксен, который перенёс остановку сердца в матче Евро-2020.