Дания и Тунис выдали первую безголевую ничью на ЧМ-2022
Сборные Дании и Туниса сыграли вничью в матче группы D чемпионата мира
Сборная Дании сыграла вничью с командой Туниса в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча проходила в Аль-Райяне и завершилась без голов — 0:0.
В составе датчан на поле вышел Кристиан Эриксен, который перенёс остановку сердца в матче Евро-2020.
Также в группе D есть команды Австралии и Франции, которые начнут свой поединок в 22:00 мск.
Ранее Лайф рассказывал, что сборная Нидерландов обыграла Сенегал в матче ЧМ-2022, забив два гола. Их авторами стали Коди Гакпо и Дэви Классен.
Спорт
Twitter / FIFA World Cup