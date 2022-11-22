"Не будут катать вату": Гендиректор "Зенита" рассказал, каким он ждёт матч с "Црвеной звездой"
Гендиректор "Зенита" Медведев уверен в зрелищности грядущего матча с "Црвеной звездой"
Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что уверен в зрелищности грядущего матча с сербской командой "Црвена звезда". Он отметил заслуги противника и заверил, что игра доставит зрителям удовольствие.
"Сегодня богатый на матчи футбольный день — и четыре встречи третьего дня чемпионата мира по футболу, на который нам не дали отобраться, и матчи 5-го тура Кубка России, и международная встреча "Зенита" с "Црвеной звездой", многократным чемпионом Сербии, доминирующим в национальном чемпионате. Поэтому уверен, что футболисты обеих команд не будут "катать вату", — заявил он газете "Спорт-Экспресс".
Он добавил, что матч обещает быть ярким и результативным, а само шоу доставит зрителям удовольствие.
Игра "Зенита" и "Црвены звезды" пройдёт сегодня, 22 ноября, в 20:00 на петербургской "Газпром-арене".
Лайф писал, что нападающий футбольного клуба "Оренбург" Владимир Сычевой может продолжить карьеру в сербской "Црвене звезде". Сообщается, что его цена может доходить до 100 миллионов рублей.
ТАСС / Валентина Певцова