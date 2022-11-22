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22 ноября, 12:37

"Не будут катать вату": Гендиректор "Зенита" рассказал, каким он ждёт матч с "Црвеной звездой"

Гендиректор "Зенита" Медведев уверен в зрелищности грядущего матча с "Црвеной звездой"

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что уверен в зрелищности грядущего матча с сербской командой "Црвена звезда". Он отметил заслуги противника и заверил, что игра доставит зрителям удовольствие.

"Сегодня богатый на матчи футбольный день — и четыре встречи третьего дня чемпионата мира по футболу, на который нам не дали отобраться, и матчи 5-го тура Кубка России, и международная встреча "Зенита" с "Црвеной звездой", многократным чемпионом Сербии, доминирующим в национальном чемпионате. Поэтому уверен, что футболисты обеих команд не будут "катать вату", заявил он газете "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что матч обещает быть ярким и результативным, а само шоу доставит зрителям удовольствие.

Игра "Зенита" и "Црвены звезды" пройдёт сегодня, 22 ноября, в 20:00 на петербургской "Газпром-арене".

"Зенит" и "Црвена Звезда" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге

"Зенит" и "Црвена Звезда" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге

Лайф писал, что нападающий футбольного клуба "Оренбург" Владимир Сычевой может продолжить карьеру в сербской "Црвене звезде". Сообщается, что его цена может доходить до 100 миллионов рублей.

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ТАСС / Валентина Певцова

Матвей Шандрыголов

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