"Не будут катать вату": Гендиректор "Зенита" рассказал, каким он ждёт матч с "Црвеной звездой"

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что уверен в зрелищности грядущего матча с сербской командой "Црвена звезда". Он отметил заслуги противника и заверил, что игра доставит зрителям удовольствие.

"Сегодня богатый на матчи футбольный день — и четыре встречи третьего дня чемпионата мира по футболу, на который нам не дали отобраться, и матчи 5-го тура Кубка России, и международная встреча "Зенита" с "Црвеной звездой", многократным чемпионом Сербии, доминирующим в национальном чемпионате. Поэтому уверен, что футболисты обеих команд не будут "катать вату", — заявил он газете "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что матч обещает быть ярким и результативным, а само шоу доставит зрителям удовольствие.

Игра "Зенита" и "Црвены звезды" пройдёт сегодня, 22 ноября, в 20:00 на петербургской "Газпром-арене".