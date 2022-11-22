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22 ноября, 12:33

"Укрэнерго" заявило о повреждении почти всех ТЭС и ГЭС в стране

На Украине практически не осталось полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас практически не осталось на Украине неповреждённых тепловых и гидроэлектростанций. <...> Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов", — сказал он.

Кудрицкий отметил, что почти все узловые подстанции "Укрэнерго" также получили повреждения.

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kosatka.media / ГСЧС

Варвара Романова
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