"Укрэнерго" заявило о повреждении почти всех ТЭС и ГЭС в стране

На Украине практически не осталось полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас практически не осталось на Украине неповреждённых тепловых и гидроэлектростанций. <...> Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов", — сказал он.

Кудрицкий отметил, что почти все узловые подстанции "Укрэнерго" также получили повреждения.