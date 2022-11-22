"Укрэнерго" заявило о повреждении почти всех ТЭС и ГЭС в стране
На Украине практически не осталось полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"У нас практически не осталось на Украине неповреждённых тепловых и гидроэлектростанций. <...> Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов", — сказал он.
Кудрицкий отметил, что почти все узловые подстанции "Укрэнерго" также получили повреждения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что самая проблемная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. По его словам, энергетики и службы делают "всё возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь".