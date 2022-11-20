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19 ноября, 21:45

Зеленский: Сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одессе и Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самая проблемная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одессе, Харькове и их областях.

"Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области", сказал президент в вечернем видеообращении.

Как отметил украинский лидер, энергетики и службы делают "всё возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь". Зеленский добавил, что проблемы в энергетике есть в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях и в других регионах страны.

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Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей Украине были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически по всей стране.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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