Зеленский: Сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одессе и Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самая проблемная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одессе, Харькове и их областях.

"Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области", — сказал президент в вечернем видеообращении.

Как отметил украинский лидер, энергетики и службы делают "всё возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь". Зеленский добавил, что проблемы в энергетике есть в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях и в других регионах страны.