Замглавы МВД рассказал, кто в Белоруссии готов дать врагам "по зубам"

Замминистра внутренних дел Белоруссии, командующий Внутренними войсками Николай Карпенков предупредил о готовности республики дать отпор в случае нападения. В качестве добровольцев, по его словам, к защите подключатся уволенные в запас бойцы и ветераны спецподразделений.

"Наши подготовленные бойцы — залог того, что любой враг, который сюда сунется, получит по зубам", — сказал замглавы МВД телеканалу СТВ.

Также Карпенков отметил, что белорусским вооружённым силам не стоит воспринимать оппозиционно настроенные формирования белорусов, принимающих участие в боевых действиях на Украине, как угрозу. Он добавил, что уволившиеся в запас военнослужащие подтвердили готовность стать добровольцами при необходимости.

Аналогичный настрой и у членов ветеранских организаций, сообщил Карпенков. По его словам, эти люди готовы без оплаты сражаться при необходимости — только исходя из внутренних устремлений.