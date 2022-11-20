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19 ноября, 21:35

Замглавы МВД рассказал, кто в Белоруссии готов дать врагам "по зубам"

Замглавы МВД Белоруссии предупредил о готовности Внутренних войск отразить любое нападение

Замминистра внутренних дел Белоруссии, командующий Внутренними войсками Николай Карпенков предупредил о готовности республики дать отпор в случае нападения. В качестве добровольцев, по его словам, к защите подключатся уволенные в запас бойцы и ветераны спецподразделений.

"Наши подготовленные бойцы залог того, что любой враг, который сюда сунется, получит по зубам", сказал замглавы МВД телеканалу СТВ.

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Также Карпенков отметил, что белорусским вооружённым силам не стоит воспринимать оппозиционно настроенные формирования белорусов, принимающих участие в боевых действиях на Украине, как угрозу. Он добавил, что уволившиеся в запас военнослужащие подтвердили готовность стать добровольцами при необходимости.

Аналогичный настрой и у членов ветеранских организаций, сообщил Карпенков. По его словам, эти люди готовы без оплаты сражаться при необходимости — только исходя из внутренних устремлений.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал оборону главной задачей совместной с РФ региональной группировки войск. Министр подчеркнул, что нападать в планах у неё нет, а также отметил, что реализуемые меры лишь демонстрируют готовность к защите страны и нанесению агрессору ущерба.

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ТАСС / Наталия Федосенко

Юлия Коновалова

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