Замглавы МВД рассказал, кто в Белоруссии готов дать врагам "по зубам"
Замглавы МВД Белоруссии предупредил о готовности Внутренних войск отразить любое нападение
Замминистра внутренних дел Белоруссии, командующий Внутренними войсками Николай Карпенков предупредил о готовности республики дать отпор в случае нападения. В качестве добровольцев, по его словам, к защите подключатся уволенные в запас бойцы и ветераны спецподразделений.
"Наши подготовленные бойцы — залог того, что любой враг, который сюда сунется, получит по зубам", — сказал замглавы МВД телеканалу СТВ.
Также Карпенков отметил, что белорусским вооружённым силам не стоит воспринимать оппозиционно настроенные формирования белорусов, принимающих участие в боевых действиях на Украине, как угрозу. Он добавил, что уволившиеся в запас военнослужащие подтвердили готовность стать добровольцами при необходимости.
Аналогичный настрой и у членов ветеранских организаций, сообщил Карпенков. По его словам, эти люди готовы без оплаты сражаться при необходимости — только исходя из внутренних устремлений.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал оборону главной задачей совместной с РФ региональной группировки войск. Министр подчеркнул, что нападать в планах у неё нет, а также отметил, что реализуемые меры лишь демонстрируют готовность к защите страны и нанесению агрессору ущерба.
ТАСС / Наталия Федосенко