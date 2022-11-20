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19 ноября, 21:19

В Дохе в преддверии чемпионата мира по футболу состоялось шоу дронов и салют

В столице Катара Дохе в преддверии чемпионата мира по футболу прошло пиротехническое шоу с участием десятков дронов. Впечатляющие кадры шоу разместили в социальных сетях очевидцы.

Салют в Дохе. Видео © Twitter / ZWEIG96

Светящиеся БПЛА создали в небе световые фигуры футболистов. При помощи их в пространстве удалось составить приветствие Welcome to Qatar ("Добро пожаловать в Катар"). По окончании мероприятия организаторы устроили масштабный салют.

Всего в главной фан-зоне собралось 18 тысяч гостей.

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с открытием чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обложка ©

Twitter / Qatar_Tribune

Дмитрий Алексиевич

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