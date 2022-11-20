В Дохе в преддверии чемпионата мира по футболу состоялось шоу дронов и салют

В столице Катара Дохе в преддверии чемпионата мира по футболу прошло пиротехническое шоу с участием десятков дронов. Впечатляющие кадры шоу разместили в социальных сетях очевидцы.

Салют в Дохе. Видео © Twitter / ZWEIG96

Светящиеся БПЛА создали в небе световые фигуры футболистов. При помощи их в пространстве удалось составить приветствие Welcome to Qatar ("Добро пожаловать в Катар"). По окончании мероприятия организаторы устроили масштабный салют.