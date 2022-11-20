В Дохе в преддверии чемпионата мира по футболу состоялось шоу дронов и салют
В столице Катара Дохе в преддверии чемпионата мира по футболу прошло пиротехническое шоу с участием десятков дронов. Впечатляющие кадры шоу разместили в социальных сетях очевидцы.
Салют в Дохе. Видео © Twitter / ZWEIG96
Светящиеся БПЛА создали в небе световые фигуры футболистов. При помощи их в пространстве удалось составить приветствие Welcome to Qatar ("Добро пожаловать в Катар"). По окончании мероприятия организаторы устроили масштабный салют.
Всего в главной фан-зоне собралось 18 тысяч гостей.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с открытием чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Twitter / Qatar_Tribune