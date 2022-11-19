"Не образумится": В США назвали вариант, при котором Зеленский согласится на переговоры с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский пойдёт на мирное урегулирование лишь в том случае, если США перестанут вооружать Киев. Такое мнение высказал журналист Эндрю Наполитано. Переговоры, по его словам, не состоятся, пока Зеленский "не образумится".

"А произойдёт это в том случае, если в Киев позвонит президент Байден и сообщит, что это всё, конец. Байден больше не справляется с политическим давлением. Республиканцы взяли под контроль Палату представителей. Конгресс не даёт ему ни цента больше. Заначка пуста — надо договариваться", — объяснил Наполитано в интервью с отставным американским разведчиком Скоттом Риттером.