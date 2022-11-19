Собаки в российском приюте начинают грызть друг друга из-за голода

Владельцы уфимского приюта для животных пытаются достучаться до местной администрации: они жалуются, что собаки начинают грызть друг друга в вольерах из-за голода. О ситуации рассказывает телеграм-канал SHOT.

В начале года зоозащитница Альбина Долматова выиграла тендер на отлов бродячих собак и содержание приюта. Однако, как она рассказала, денежные средства в полном объёме так и не поступили. Хозяйка приюта во всём винит "чёрных бухгалтеров", которые переводили деньги с одного счёта на другой, пока ей приходилось закладывать собственное имущество, чтобы содержать собак и платить зарплату сотрудникам.

"Животных содержать абсолютно не на что, еды нет. Я буквально через неделю начну выпускать животных в город. А это более 1000 собак!" — предупреждает владелица приюта.

Чтобы привлечь внимание к бедственному положению дел, волонтёры вместе с собаками пришли к зданию Управления коммунального хозяйства города, но представители администрации так к ним и не вышли.