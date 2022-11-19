Кадыров показал процесс постройки блиндажей в ЛНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал в своём телеграм-канале процесс постройки оборонительных блиндажей в зоне проведения СВО.

Кадыров поблагодарил генерала Алаудинова за ответственный подход к службе. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава региона поблагодарил также генерал-майора и командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова за ответственный подход к службе в зоне проведения СВО. Он отметил, что Алаудинов, несмотря на звание, лично присутствует при возведении инженерно-укрепительных сооружений на линии фронта. Также генерал обошёл позиции, обороняемые подразделением "Барс-12".

"Здесь он выявил недочёты, дал конкретные указания по возведению инженерных сооружений, объяснил, как и для чего это делается. Тут же распорядился снабдить всем необходимым воинов этого подразделения: брёвнами для блиндажей, инструментом, продуктами питания, а также боеприпасами", — написал Кадыров.

Политик выразил уверенность, что наличие на линии фронта генерал-майора Алаудинова гарантирует бойцам заботливое отношение.