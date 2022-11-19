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19 ноября, 19:10
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Кадыров показал процесс постройки блиндажей в ЛНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал в своём телеграм-канале процесс постройки оборонительных блиндажей в зоне проведения СВО.

Кадыров поблагодарил генерала Алаудинова за ответственный подход к службе. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава региона поблагодарил также генерал-майора и командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова за ответственный подход к службе в зоне проведения СВО. Он отметил, что Алаудинов, несмотря на звание, лично присутствует при возведении инженерно-укрепительных сооружений на линии фронта. Также генерал обошёл позиции, обороняемые подразделением "Барс-12".

"Здесь он выявил недочёты, дал конкретные указания по возведению инженерных сооружений, объяснил, как и для чего это делается. Тут же распорядился снабдить всем необходимым воинов этого подразделения: брёвнами для блиндажей, инструментом, продуктами питания, а также боеприпасами", написал Кадыров.

Политик выразил уверенность, что наличие на линии фронта генерал-майора Алаудинова гарантирует бойцам заботливое отношение.

Кадыров рассказал об удачном бое и показал видео с украинским пленным

Кадыров рассказал об удачном бое и показал видео с украинским пленным

Лайф писал ранее, что актриса Яна Поплавская поблагодарила Рамзана Кадырова за подготовку её сына к отправке в зону проведения СВО. Она отметила, что в Чечне лучшие командиры, ответственные за это.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

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Преподобный Хаймерссегодня в 20:37

на видео - плохо экипированные безоружные мобики дрожат от страха перед до зубов вооружёнными кадыровцами из заградотряда - и больше ничего

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