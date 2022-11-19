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Регион
Опубликовано 19 ноября 2022, 18:47
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Киев начал "добровольную эвакуацию" жителей из Херсона

Вице-премьер Украины Верещук объявила о "добровольной эвакуации" жителей из Херсона

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей из недавно перешедших под контроль Киева территорий юга, в первую очередь из города Херсона.

"Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берёт на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идёт о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее", — цитирует министра "Укринформ".

По словам вице-премьера, во время визита в Херсон она общалась с "уязвимыми категориями граждан", которые не могут самостоятельно покинуть город и регион. Сейчас киевские власти составляют списки желающих выехать и разрабатывают маршруты, заметила она. Власти Незалежной рекомендуют людям покинуть город через Николаев или Кривой Рог. Для вывоза людей будут формироваться колонны эвакуационных автобусов.

В Херсоне заявили о планах ВСУ начать мобилизацию граждан призывного возраста в регионе
В Херсоне заявили о планах ВСУ начать мобилизацию граждан призывного возраста в регионе

Ранее британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это фото показывает, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами.

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Shutterstock / Andreas Wolochow

Артур Белкин
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