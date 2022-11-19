Киев начал "добровольную эвакуацию" жителей из Херсона
Вице-премьер Украины Верещук объявила о "добровольной эвакуации" жителей из Херсона
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей из недавно перешедших под контроль Киева территорий юга, в первую очередь из города Херсона.
"Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берёт на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идёт о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее", — цитирует министра "Укринформ".
По словам вице-премьера, во время визита в Херсон она общалась с "уязвимыми категориями граждан", которые не могут самостоятельно покинуть город и регион. Сейчас киевские власти составляют списки желающих выехать и разрабатывают маршруты, заметила она. Власти Незалежной рекомендуют людям покинуть город через Николаев или Кривой Рог. Для вывоза людей будут формироваться колонны эвакуационных автобусов.
Ранее британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это фото показывает, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами.
Shutterstock / Andreas Wolochow