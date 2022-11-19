Киев начал "добровольную эвакуацию" жителей из Херсона

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей из недавно перешедших под контроль Киева территорий юга, в первую очередь из города Херсона.

"Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берёт на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идёт о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее", — цитирует министра "Укринформ".