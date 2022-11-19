Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 18:21

В Харькове насчитали 117 повреждённых с начала СВО объектов энергетики

Мэр Харькова заявил о повреждении 117 объектов "Теплосетей"

За время проведения специальной военной операции было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети". Об этом сообщил глава Харькова Игорь Терехов, заявление которого публикует пресс-служба горсовета.

"Было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети". В городе было повреждено 20 километров магистральных трубопроводов, 44 котельные, одна ТЭЦ, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, три насосные станции", — заявил градоначальник.

По словам Терехова, в настоящее время инфраструктуру пытаются восстанавливать. К примеру, на обновление городской ТЭЦ-3 было потрачено 1,9 миллиона долларов. Мэр надеется, что ремонт других повреждённых объектов станет возможным после того, как будет реализован совместный с Международным банком реконструкции и развития проект.

Украинцев снова попросили перезимовать за пределами страны

Украинцев снова попросили перезимовать за пределами страны

Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. Во всей стране были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры. А Зеленский признал, что на территории Украины сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением.

Обложка ©

Харьковские тепловые сети

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров