В Харькове насчитали 117 повреждённых с начала СВО объектов энергетики

За время проведения специальной военной операции было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети". Об этом сообщил глава Харькова Игорь Терехов, заявление которого публикует пресс-служба горсовета.

"Было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети". В городе было повреждено 20 километров магистральных трубопроводов, 44 котельные, одна ТЭЦ, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, три насосные станции", — заявил градоначальник.

По словам Терехова, в настоящее время инфраструктуру пытаются восстанавливать. К примеру, на обновление городской ТЭЦ-3 было потрачено 1,9 миллиона долларов. Мэр надеется, что ремонт других повреждённых объектов станет возможным после того, как будет реализован совместный с Международным банком реконструкции и развития проект.