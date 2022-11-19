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Регион
Опубликовано 19 ноября 2022, 17:52
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Пентагон: НАТО не ищет конфронтации с Россией и не будет втянуто в конфликт на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией. По его словам, тем не менее Североатлантический альянс продолжит помогать Украине в оборонительных вопросах.

"Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России", — заверил министр в ходе выступления, которое транслировалось на сайте форума.

Остин выразил уверенность в том, что НАТО не будет втянуто в боевые действия на Украине, однако будет поддерживать страну "в её оборонительной борьбе". По словам шефа Пентагона, альянс намерен "защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжить укреплять коллективную оборону и потенциал сдерживания НАТО". Он в своей речи также назвал украинский конфликт крупнейшим кризисом безопасности со времён окончания холодной войны.

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Shutterstock / Michele Ursi

Андрей Бражников
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