Пентагон: НАТО не ищет конфронтации с Россией и не будет втянуто в конфликт на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией. По его словам, тем не менее Североатлантический альянс продолжит помогать Украине в оборонительных вопросах.

"Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России", — заверил министр в ходе выступления, которое транслировалось на сайте форума.