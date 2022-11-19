Пентагон: НАТО не ищет конфронтации с Россией и не будет втянуто в конфликт на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией. По его словам, тем не менее Североатлантический альянс продолжит помогать Украине в оборонительных вопросах.
"Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России", — заверил министр в ходе выступления, которое транслировалось на сайте форума.
Остин выразил уверенность в том, что НАТО не будет втянуто в боевые действия на Украине, однако будет поддерживать страну "в её оборонительной борьбе". По словам шефа Пентагона, альянс намерен "защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжить укреплять коллективную оборону и потенциал сдерживания НАТО". Он в своей речи также назвал украинский конфликт крупнейшим кризисом безопасности со времён окончания холодной войны.
Ранее сообщалось, что шеф Пентагона восхитился Российской армией и предсказал Украине "суровую зиму".
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