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19 ноября, 17:58

В Киеве у российской компании изъяли имущество на $1 млн и передали ВСУ

В Киеве арестовали активы российской компании по продаже ГСМ на $1 миллион

Киевские правоохранители изъяли имущество российской компании, занимавшейся продажей горюче-смазочных материалов, на сумму один миллион долларов и передали на нужды ВСУ. Об этом говорится в сообщении МВД Незалежной в телеграм-канале ведомства.

"В Киеве стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (один миллион долларов США). Предприятие занималось продажей ГСМ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ", — отмечается в публикации.

Своё досудебное расследование в отношении владельца компании начал и офис Генпрокурора Украины. Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 12 лет с лишением возможности занимать определённые должности на срок до трёх лет и конфискацией имущества.

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Артур Белкин

Комментарий

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Юрий Легашовсегодня в 18:58

Арестовали? Активы нашей компании? ГСМом занималась? А что она там до сих пор делала? Заправляла и смазывала вражескую технику? Как-то не очень понятно.

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