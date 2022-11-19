В Киеве у российской компании изъяли имущество на $1 млн и передали ВСУ
В Киеве арестовали активы российской компании по продаже ГСМ на $1 миллион
Киевские правоохранители изъяли имущество российской компании, занимавшейся продажей горюче-смазочных материалов, на сумму один миллион долларов и передали на нужды ВСУ. Об этом говорится в сообщении МВД Незалежной в телеграм-канале ведомства.
"В Киеве стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (один миллион долларов США). Предприятие занималось продажей ГСМ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ", — отмечается в публикации.
Своё досудебное расследование в отношении владельца компании начал и офис Генпрокурора Украины. Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 12 лет с лишением возможности занимать определённые должности на срок до трёх лет и конфискацией имущества.
Ранее Лайф сообщал, что украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвиняемых в присвоении 800 тысяч тонн нефти российской компании "Татнефть", заочно арестовали в России.
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