Школьница из Алтайского края выпила пиво и умерла

В селе Топчиха Топчихинского района Алтайского края 16-летняя девушка выпила слабоалкогольный напиток и скоропостижно умерла, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла 17 ноября. Девочка находилась дома одна. Она выпила пиво и сразу почувствовала себя плохо. Подростка экстренно госпитализировали, но врачи не смогли её реанимировать. Семья погибшей на учёте не состояла.

"Алейским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летней жительницы села Топчиха Топчихинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

На данный момент следствие выясняет все обстоятельства трагедии. Расследование находится на контроле у руководства СУ СК РФ по Алтайскому краю.