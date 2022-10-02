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2 октября, 10:27

В Петербурге четырёхлетний малыш выпил кипяток и попал в больницу с ожогом глотки

В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик выпил кипяток и получил серьёзные ожоги рта и глотки. Как сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник, в этот момент он находился один на кухне.

По данным издания, всё случилось накануне в квартире на улице Зины Портновой. Четырёхлетний мальчик из благополучной семьи выпил воды из чайника, в котором находился кипяток. Родителей в этот момент рядом с ним не было. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в больнице.

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Ранее Лайф рассказывал, что в квартире в Ногинске нашли тело умершего несколько дней назад мальчика и его сошедшую с ума мать. Она так и не смогла объяснить правоохранителям, что случилось с её ребёнком.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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