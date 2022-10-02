В Петербурге четырёхлетний малыш выпил кипяток и попал в больницу с ожогом глотки
В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик выпил кипяток и получил серьёзные ожоги рта и глотки. Как сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник, в этот момент он находился один на кухне.
По данным издания, всё случилось накануне в квартире на улице Зины Портновой. Четырёхлетний мальчик из благополучной семьи выпил воды из чайника, в котором находился кипяток. Родителей в этот момент рядом с ним не было. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в больнице.
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