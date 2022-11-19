В Черкесске 20 студентов избили в колледже полицейских, искавших пропавшего первокурсника

Группа из 20 студентов Индустриально-технологического колледжа в Черкесске избила двух сотрудников полиции, которые приехали в учебное заведение в рамках поисков пропавшего без вести подростка. Как стало известно Лайфу, пострадавшие были госпитализированы.

В колледж приехали два старших лейтенанта 27 и 29 лет, которые занимались поисками пропавшего первокурсника. Они начали расспрашивать его одногруппников, однако те в ответ решили наброситься на них с кулаками. Одетые в гражданскую одежду полицейские были вынуждены стрелять в воздух и вызывать подкрепление. В итоге задержано было семь человек, троим из которых нет 18 лет. У одного из правоохранителей врачи диагностировали сотрясение мозга, у второго обнаружили порванное ухо.