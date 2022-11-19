"Это была ошибка": СБУ заставила одессита извиняться на камеру из-за участия в протестах

Служба безопасности Украины (СБУ) занялась жителями Одессы, которые ранее вышли на протест против отключения света в городе. Об этом заявил представитель областной военной администрации Сергей Братчук.

СБУ надавила на одессита, выступившего против отключения света. Видео © Telegram / Политика страны

СБУ уже задержала мужчину, призывавшего своих соседей перекрывать дороги из-за энергетической политики властей. А в Сети появилось видео с извинениями напуганного мужчины. Тот на камеру просит прощения за свою позицию. Закончить речь его заставили фразой "Слава Украине, героям слава!" — лозунгом членов Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*.

"Простите меня, впредь я буду благоразумнее подходить к своим действиям. Я не буду совершать правонарушений, устраивать акции. Это была ошибка", — говорит одессит.

Лайф писал, что в Одессе прошли акции протеста против отключения электроэнергии. Жители города перекрывали дороги в разных частях города.