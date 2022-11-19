Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 18:57

Украинцы избили двух французских блогерш на акции в поддержку Донбасса в Париже

Украинцы напали на двух блогеров, снимавших акцию в поддержку Донбасса в Париже

<p>Акция в поддержку Донбасса в Париже. Фото © t.me / <a href="https://t.me/rt_russian/137403" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT на русском</a></p>

Акция в поддержку Донбасса в Париже. Фото © t.me / RT на русском

Украинские активисты набросились на двух блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса, проходившую 19 ноября в Париже. Об этом РИА "Новости" заявила основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

"Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию", — отметила Новикова-Бернэ.

Ранее Лайф сообщал, что около сотни человек вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже с призывами прекратить поставку вооружения властям Украины.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров