Украинцы избили двух французских блогерш на акции в поддержку Донбасса в Париже

Украинские активисты набросились на двух блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса, проходившую 19 ноября в Париже. Об этом РИА "Новости" заявила основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

"Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию", — отметила Новикова-Бернэ.