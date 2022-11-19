Украинцы избили двух французских блогерш на акции в поддержку Донбасса в Париже
Украинцы напали на двух блогеров, снимавших акцию в поддержку Донбасса в Париже
Акция в поддержку Донбасса в Париже. Фото © t.me / RT на русском
Украинские активисты набросились на двух блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса, проходившую 19 ноября в Париже. Об этом РИА "Новости" заявила основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.
"Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию", — отметила Новикова-Бернэ.
Ранее Лайф сообщал, что около сотни человек вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже с призывами прекратить поставку вооружения властям Украины.