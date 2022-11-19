В Германии увидели риск торговой войны из-за решения Байдена

Европа и США оказались на грани торговой войны из-за решения американского президента Джо Байдена не допускать европейские компании к программе по борьбе с климатическими изменениями, пишет Spiegel.

"США пообещали инвестировать миллиарды в "зелёные" технологии, тем самым провоцируя европейцев. <…> Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в Конгрессе с подачи Байдена уже летом. Но европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США", — пишет автор материала.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что в законе есть положения, нарушающие международные правила. Он призвал США к переговорам по данному вопросу и отметил, что такое положение дел не стало для Европы сюрпризом.

"Европейцы должны настаивать на том, чтобы в этом процессе соблюдались признанные правила международной торговли. Мы будем тверды в этом вопросе", — заявил он.