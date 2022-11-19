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19 ноября, 19:26

Президент Кубы прибыл в Россию для участия в открытии памятника Фиделю Кастро

Вечером в субботу, 19 ноября, президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом. Борт президента приземлился в аэропорту Внуково-2, сообщает ТАСС.

В программе кубинского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро.

В преддверии визита президента в Посольстве Кубы сообщили, что открытие памятника намечено на 22 ноября. Монумент будет установлен на одноимённой площади в московском районе Сокол.

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Ранее, напомним, в городе Санта-Клара в центральной части Кубы прошла памятная церемония по поводу 55-летия гибели Эрнесто Че Гевары (1928–1967). Как напоминает газета Granma, в Санта-Кларе покоятся останки революционера.

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Дмитрий Алексиевич

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