Президент Кубы прибыл в Россию для участия в открытии памятника Фиделю Кастро

Вечером в субботу, 19 ноября, президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом. Борт президента приземлился в аэропорту Внуково-2, сообщает ТАСС.

В программе кубинского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро.