Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 19:57

Российская миссия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении Киева с пленными

Россия распространила письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором идёт речь о новых фактах жестокого обращения украинской стороны с российскими военнопленными. Об этом заявил первый заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных. СК РФ возбудил дело по данному факту.

"Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и Генассамблеи письмо на имя генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутерришу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права", — написал российский дипломат в своём телеграм-канале.

Полянский заверил, что российская сторона намерена в ходе заседаний Совбеза и Генассамблеи ООН продолжать "заострять внимание зарубежных коллег на этих и других преступлениях киевского режима".

СК возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских пленных

СК возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских пленных

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя это преступление, призвал расследовать сообщения о нарушении прав человека и привлечь всех виновных к ответственности. В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале заявил, что расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ может ждать за это лишь одно наказание — смертная казнь.

Обложка ©

Telegram / Постпредство России при ООН

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров