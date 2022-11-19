Российская миссия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении Киева с пленными
Россия распространила письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором идёт речь о новых фактах жестокого обращения украинской стороны с российскими военнопленными. Об этом заявил первый заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных. СК РФ возбудил дело по данному факту.
"Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и Генассамблеи письмо на имя генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутерришу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права", — написал российский дипломат в своём телеграм-канале.
Полянский заверил, что российская сторона намерена в ходе заседаний Совбеза и Генассамблеи ООН продолжать "заострять внимание зарубежных коллег на этих и других преступлениях киевского режима".
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя это преступление, призвал расследовать сообщения о нарушении прав человека и привлечь всех виновных к ответственности. В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале заявил, что расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ может ждать за это лишь одно наказание — смертная казнь.
Telegram / Постпредство России при ООН