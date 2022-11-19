Российская миссия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении Киева с пленными

Россия распространила письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором идёт речь о новых фактах жестокого обращения украинской стороны с российскими военнопленными. Об этом заявил первый заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и Генассамблеи письмо на имя генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутерришу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права", — написал российский дипломат в своём телеграм-канале.