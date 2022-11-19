В Волгоградской области прошла военно-историческая реконструкция "Уран"
В день 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом реконструкторы воссоздали эпизод стратегической операции "Уран". Более 2 тысяч зрителей собрались на военном полигоне острова Зелёный города Волжского в рамках проекта "80 лет Сталинградской битве".
Сто представителей ООД РОСРЕКОН из Москвы, Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей, Ставропольского края, республик Татарстан и Башкортостан воссоздали события Великой Отечественной войны. "Уран" — кодовое наименование плана Сталинградской наступательной операции 1942 года. Именно ей посвящена одноимённая военно-историческая реконструкция, особенностями плана являлись: нанесение главных ударов по наименее боеспособным соединениям врага, создание внутреннего и подвижного внешнего фронтов окружения, разгром окружённого противника без оперативной паузы после его окружения. 19 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского фронтов, а на следующий день — Сталинградского фронта перешли в наступление. В реконструкции участвовала советская и немецкая техника: артиллерия, танки, самоходные орудия и бронеавтомобили.
Патриотический проект "80 лет Сталинградской битвы" призван повысить историческую грамотность молодёжи, пробудить интерес к изучению событий героического прошлого страны путём просвещения и популяризации подвигов героев Отечества во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта на территории Волгоградской области реализуется комплекс образовательных и военно-исторических мероприятий: для школьников и студентов реконструкторы проводят выставки, уроки живой истории. В рамках проекта будут подготовлены образовательные видеоролики о подвигах героев Сталинградской битвы, а также проводится онлайн-тестирование для анализа уровня знаний истории России, истории Великой Отечественной войны, пройти его сможет каждый желающий по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScimFW3KiOP_L-aV90t-ztoHGJiWjkEgKcN-atxGNR0AYOVIw/viewform.
Проект стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации, проводимого Фондом президентских грантов, и реализуется при его поддержке. Волгоградская область активно готовится к всероссийскому празднованию юбилея Сталинградской победы: проходят молодёжные патриотические форумы, памятные акции, военно-исторические выставки и реконструкции ключевых эпизодов знаменитой битвы на Волге.
Ранее политолог Сатановский сравнил спецоперацию на Украине со Сталинградской битвой. По его словам, на Западе успешно сохранили нужные для будущей войны против России кадры и вырастили новые поколения нацистов. А также провели работу над ошибками — вроде использования в качестве нового фюрера украинского необандеровского рейха этнического еврея (Владимира Зеленского).
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