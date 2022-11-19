В Волгоградской области прошла военно-историческая реконструкция "Уран"

В день 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом реконструкторы воссоздали эпизод стратегической операции "Уран". Более 2 тысяч зрителей собрались на военном полигоне острова Зелёный города Волжского в рамках проекта "80 лет Сталинградской битве".

Сто представителей ООД РОСРЕКОН из Москвы, Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей, Ставропольского края, республик Татарстан и Башкортостан воссоздали события Великой Отечественной войны. "Уран" — кодовое наименование плана Сталинградской наступательной операции 1942 года. Именно ей посвящена одноимённая военно-историческая реконструкция, особенностями плана являлись: нанесение главных ударов по наименее боеспособным соединениям врага, создание внутреннего и подвижного внешнего фронтов окружения, разгром окружённого противника без оперативной паузы после его окружения. 19 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского фронтов, а на следующий день — Сталинградского фронта перешли в наступление. В реконструкции участвовала советская и немецкая техника: артиллерия, танки, самоходные орудия и бронеавтомобили.

Патриотический проект "80 лет Сталинградской битвы" призван повысить историческую грамотность молодёжи, пробудить интерес к изучению событий героического прошлого страны путём просвещения и популяризации подвигов героев Отечества во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта на территории Волгоградской области реализуется комплекс образовательных и военно-исторических мероприятий: для школьников и студентов реконструкторы проводят выставки, уроки живой истории. В рамках проекта будут подготовлены образовательные видеоролики о подвигах героев Сталинградской битвы, а также проводится онлайн-тестирование для анализа уровня знаний истории России, истории Великой Отечественной войны, пройти его сможет каждый желающий по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScimFW3KiOP_L-aV90t-ztoHGJiWjkEgKcN-atxGNR0AYOVIw/viewform.

Проект стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации, проводимого Фондом президентских грантов, и реализуется при его поддержке. Волгоградская область активно готовится к всероссийскому празднованию юбилея Сталинградской победы: проходят молодёжные патриотические форумы, памятные акции, военно-исторические выставки и реконструкции ключевых эпизодов знаменитой битвы на Волге.