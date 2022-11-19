В США по итогам прошедших выборов усмотрели угрозу Украине

Низкая явка избирателей на промежуточные выборы и сокращение числа демократов в Палате представителей указывают на утрату нынешнего президента США Джо Байдена своей легитимности. Об этом пишет обозреватель и политический комментатор Брэдли Бланкеншип в статье для газеты Global Times.

"Итоги промежуточных выборов в США для демократов превзошли их ожидания, но партия не смогла удержать контроль над Палатой представителей. Результаты при этом указывают на высокий уровень несогласия с проводимым курсом, что снижает легитимность президента и его программы", — пояснил публицист.

Журналист отметил, что республиканцы, получившие большинство в нижней палате Конгресса, не позволят Байдену реализовать его планы, будь то проведение новой экономической политики или отправка помощи Украине. Также Бланкеншип отметил, что в выборах в США приняло участие "безумно низкое" число избирателей, явка составила 46,3%, то есть в выборах приняло участие меньше половины населения.