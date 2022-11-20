Байден выдаёт любимую внучку замуж за юриста

Американский президент Джо Байден на церемонии в Белом доме 20 ноября выдаёт замуж старшую внучку, Наоми, дочь Хантера Байдена. Как сообщает телеканал CNN, избранником 28-летней Наоми стал юрист Питер Нил, который младше её на три года.

Церемония бракосочетания началась на Южной лужайке президента в 11:15 (19:15 по московскому времени). В Вашингтоне сейчас прохладно, однако на улице всё равно решено было установить тент. Гости прибыли на территорию комплекса ещё утром — им пришлось пройти тест на ковид.

Проведение свадьбы поручено известной компании, которая уже занималась большими приёмами в Белом доме, расценки этой фирмы начинаются от $300 тысяч. Бракосочетание, как и другие прошедшие в Белом доме свадьбы, оплачивается из личных средств. После обмена кольцами у молодожёнов состоится обед и небольшая семейная вечеринка, а вечером они устроят приём для гостей с десертами и танцами.

CNN утверждает, что деда к участию в выборах подтолкнула именно Наоми. Она и Питер, по данным телеканала, переехали в Белый дом ещё в конце лета.

Примечательно, что Джо Байдену 20 ноября исполняется 80 лет. В американской истории он станет первым хозяином Овального кабинета, разменявшим девятый десяток.