Бродившая сутки по лесу пенсионерка сперва спросила спасателей, поели ли они её борща

Бабушка из Красноярского края заблудилась в лесу на прогулке с собакой и провела 25 часов на морозе. После того как её нашли, она стала настойчиво выяснять, поели ли её спасители борща, который она сварила с утра.

В Красноярском крае нашли бродившую 25 часов по лесу пенсионерку. Видео © VK / Людмила Ганжурова

"Я там борща наварила. Хоть поели борщ-то?!" — вопрошала пенсионерка, которую обнаружили спасатели.

76-летняя Светлана Станиславовна из деревни Крутой Емельяновского района вышла гулять в лес и не вернулась к вечеру. К поискам подключился отряд "Лиза алерт", полиция и жители населённого пункта. Пенсионерка оказалась очень стойкой: проведя в холодном лесу 25 часов, она была полна сил. Её лишь перенесли через овраг, а дальше бабуля дошла до дома сама.