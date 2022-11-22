Пьяный петербуржец угрожал ножом "несоответствующим" полицейским, которых сам и вызвал

В Санкт-Петербурге произошло противостояние терпеливого полицейского и невероятно дерзкого местного жителя с ножом. Причём вооружённый мужчина сам же вызвал правоохранителей, оставив несколько заявок, потому что ему "так захотелось", да и вообще, как он выразился, нынче "менты не соответствуют". Как стало известно Лайфу, после такого дерзкого диалога и завязался конфликт.

Вооружённый ножом дебошир решил подразнить полицейского во время задержания. Видео © Telegram / SHOT

"Положи нож! Стрелять буду! Шаг назад! Я застрелю тебя! Стрелять буду!" — кричал полицейский вооружённому злоумышленнику.

Тем не менее мужчина абсолютно не реагировал ни на какие просьбы и крики сотрудника. После этого дебошир, кажется, начал только больше дразнить полицейского. К слову, не помог усмирить хулигана и газовый баллончик. В итоге страж порядка вызвал подкрепление — мужчину скрутили и увезли в отдел. Там уже ему предстоит отчитаться за дерзкую выходку. Правда, сначала, вероятно, придётся протрезветь.